OVH étoffe sa gamme de serveurs dédiés avec de nouvelles machines conçues pour répondre aux besoins de traitement intensif des données, tels que le machine learning, l’indexation ou l’analyse de données. Amorcée avec le déploiement des disques NVMe de qualité datacenter sur toutes les machines de l’hébergeur nordiste dès fin 2016, la gamme des serveurs dédiés s’étoffe avec de nouveaux serveurs EG équipés d’une carte réseau 10 G et du CPU Intel Xeon E5- 2687Wv4. Ces modèles offrent jusqu’à 512 Go de RAM (de EG-128 à EG- 512) et sont connectés au vRack en 10 Gbps. Ils sont également les premiers à intégrer le CPU Intel E5-2687Wv4 qui allie 24 cœurs (2×12 cœurs) à une fréquence de plus de 3 GHz.

De son côté, la gamme GPU voit l’arrivée de nouveaux serveurs embarquant 4 cartes NVIDIA GeForce GTX 1070 ou 1080 destinés aux traitements massivement parallèles tel que l’encodage vidéo ou le deep learning.

Enfin, OVH propose de nouveaux équipements sur RunAbove, son laboratoire destiné aux développeurs. Les FPGA, ces cartes électroniques reprogrammables, utilisées jusqu’alors principalement dans le monde de l’informatique embarquée, peuvent également répondre à des besoins tels que le traitement en temps réel (compression, traitement d’image, analyse de flux). Elles sont désormais accessibles en mode « as a Service » pour tester les programmes dans un environnement réel. Enfin, le processeur i7-7700 K overclocké basé sur la nouvelle architecture Intel Kaby Lake annoncée début janvier fait actuellement l’objet de tests.