OVH a recruté 600 personnes dans le monde cette année, et compte aujourd’hui plus de 2.000 collaborateurs dans 18 pays pour 400 M€ de chiffre d’affaires. Septembre 2017 marquant le début de sa nouvelle année fiscale, l’hébergeur nordiste en profite pour annoncer les futurs paliers de son développement en France et à l’international. Le groupe devrait ainsi embaucher 1.000 nouveaux collaborateurs cette année et plus de 2.000 sur l’exercice fiscal suivant. D’ici à 2025, OVH espère atteindre 15.000 collaborateurs pour 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Un second campus situé sur son siège historique de Roubaix devrait ainsi ouvrir début novembre, suivi de bureaux à Nantes mi-novembre, et à Bordeaux en décembre. De nouvelles implantations sont par ailleurs prévues au cours des prochains mois en Irlande, en Allemagne et en Inde. Ces ouvertures s’accompagneront d’une campagne de recrutements. Un millier de nouveaux collaborateurs devraient ainsi rejoindre la société cette année. « L’objectif est de développer notre présence tant en France qu’à l’international, tout en renforçant les effectifs dans nos implantations actuelles », explique dans un communiqué le directeur des ressources humaines du groupe, Antoine Tison.

Pour accompagner ces 1.000 recrutements, OVH a mis en place début septembre une nouvelle version française de son portail de recrutement OVH Careers. Bientôt disponible en anglais, il est présenté comme le principal point de convergence entre les candidats et l’entreprise. « OVH Careers propose aux candidats de se familiariser avec leur futur environnement de travail, la politique RH, l’univers et la culture d’OVH, pour mieux se projeter dans leur future expérience collaborateur », indique le communiqué. « En nous dotant d’un tel outil, nous nous donnons les moyens de répondre à nos ambitions, celles d’un leader mondial de l’IT », tient à préciser dans le document Antoine Tison.