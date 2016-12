Octo Technology annonce l’ouverture, à compter de ce vendredi, de l’offre publique d’achat amicale initiée par Accenture visant la totalité des titres de la société non-détenus, directement ou indirectement, par Accenture, soit 52,6% du capital (sur une base diluée).

L’offre, déclarée conforme par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 13 décembre, est ouverte jusqu’au 20 janvier 2017 inclus. Le prix de l’offre est de 22,50 euros par action et de 1,7222 euro par bon de souscription d’actions (BSA) d’Octo, représentant une prime de 43,8% par rapport au cours de clôture de l’action Octo le 14 septembre 2016 (dernier jour de cotation avant l’annonce de l’opération), et de 46,9% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 3 derniers mois précédant cette date.

L’acquisition par Accenture des 47,4% du capital de la société auprès du président et fondateur d’Octo et d’autres dirigeants, et auprès de Financière Arbevel a été réalisée aux mêmes prix dans le cadre de transactions de gré à gré. Par ailleurs, Sycomore Asset Management s’est irrévocablement engagé à apporter sa participation de 4,6% du capital d’Octo à l’offre. L’offre valorise l’intégralité du capital d’Octo à environ 115 millions d’euros (sur une base diluée).

Accenture se réserve le droit de procéder à un retrait obligatoire des actions et BSA qui n’auront pas été apportés à l’offre si les conditions nécessaires sont satisfaites à l’issue de cette dernière.