Avec l’arrivée d’AWS et de Microsoft Azure avec des infrastructures en propre sur le territoire français, la bataille du Cloud ne fait que commencer en France. Outscale a décidé de l’aborder en misant sur la souveraineté des données. « Quoiqu’ils fassent, les deux géants américains ne pourront jamais remplir l’ultime condition pour devenir des clouds souverains », souligne David Chassan, chief product officer d’Outscale. En effet, il est impératif pour cela d’être « une société de droit français et ne pas appartenir à une holding étrangère », rappelle-t-il.

Cette question de la souveraineté n’est pas si accessoire qu’elle n’y paraît. Même si le marché du Cloud souverain est encore étroit, il devrait prendre de l’ampleur à terme, pour des questions réglementaires. Une circulaire du 5 avril dernier est ainsi venue rappeler que les documents et données (y compris les mails) produits par les collectivités locales et les organismes publics en général, relève du domaine juridique des archives publiques dès leur création et qu’à ce titre elles doivent donc être hébergées sur une infrastructure souveraine.

Non seulement Outscale remplit les critères permettant de se prévaloir du label Cloud souverain mais il y ajoute la dimension Cloud de confiance, fondée sur la certification Iso 27001 2013 dédiée au management de la sécurité des données. Une certification qu’Outscale revendique être le seul à avoir en France sur la totalité de son infrastructure mais aussi de l’entreprise. Autre certification attestant le niveau de qualité de son infrastructure : la certification CMSP Advanced Cisco obtenue en septembre 2015.

Le fournisseur de services IaaS commence à tirer les fruits de ce positionnement sur la souveraineté avec la signature de nouveaux clients (comme OpenDataSoft qui sert des clients tels que le CG92, Infogreffe ou le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche) et l’enrôlement de nouveaux partenaires, dont certains avaient autrefois entamé une collaboration avec l’un des deux clouds souverains historiques. C’est notamment le cas d’Axians Cloud Builder (ex-APX), un ex-partenaire Cloudwatt, qui a officiellement commencé à travailler avec Outscale il y a quelques mois, sur la plateforme duquel il déploie les infrastructures de ses clients. Autre partenaire récemment signé : le groupe Jouve qui déploie les architectures de ses clients sur son Cloud.

L’année 2016 s’est conclue par une croissance de l’ordre de 30% de ses revenus. Ceux-ci sont passés de 15 M€ à plus de 20 M€ sur l’exercice. La société a également doublé son effectif sur la période. Elle dépasse désormais les 100 personnes et 60 créations de postes sont encore prévues cette année. La société se développe notamment aux USA où elle a ouvert un troisième datacenter en décembre dans le New Jersey et où elle prépare l’ouverture d’un quatrième centre, dans la Silicon Valley, cette fois.