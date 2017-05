Outscale vient d’ouvrir un nouveau datacenter à Hong Kong. Le fournisseur français de services cloud explique dans un communiqué que cette ouverture s’inscrit dans le contexte d’une forte demande des entreprises de la région en matière de cloud public. Selon un rapport récent du ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information, Pékin souhaite tripler d’ici trois ans la taille du marché du cloud public qui approcherait ainsi les 60 milliards d’euros en 2020. Par ailleurs, Forrester estime que 77% des décideurs IT des entreprises chinoises considèrent comme une priorité l’utilisation d’une plateforme de cloud public. Enfin, Oustcale espère tirer profit de l’énorme marché que représentent les utilisateurs chinois d’internet (environ 20% des utilisateurs dans le monde) pour ses clients européens et américains, qu’ils soient éditeurs de logiciels ou start-ups. « Face à cette croissance exponentielle de la demande, le défi pour les fournisseurs cloud consiste à rendre disponible leurs services grâce à des points de présences régionaux qui permettent de répartir les charges », explique le cloud provider.

Né à l’initiative de Dassault Systèmes, dont il est le partenaire stratégique, Outscale compte avec cette nouvelle implantation dix datacenters : trois en France, quatre aux Etats-Unis et trois en Chine. Afin de garantir une très haute disponibilité, chacune des trois régions constitue une zone géographique séparée et se compose de plusieurs emplacements isolés appelés « zones de disponibilité ». En cas de défaillance, Outscale permet ainsi à ses clients, où qu’ils se situent, de disposer de ressources, telles que des machines virtuelles et des données, sur plusieurs emplacements alternativement.

Le datacenter de Hong Kong est déployé au sein d’Equinix. Il est certifié SSAE 16, ISAE 3402 SOC Type 1, SOC Type 2 et ISO 27001, PCI-DSS et LEED.