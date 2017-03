Après avoir inauguré trois datacenters à Boston, New York et Jersey City (New Jersey), Outscale part à la conquête de l’ouest et ouvre un quatrième centre au cœur de la Silicon Valley. Déployé au sein d’Equinix, il propose des machines virtuelles sur mesure, du stockage sécurisé, du réseau et du PaaS. Les infrastructures s’appuient sur les fournisseurs habituels d’Outscale que sont Cisco, Intel, NetApp et Nvidia. Le centre est certifié SSAE 16, ISAE 3402 SOC 1 Type, SOC 2 Type et ISO 27001.

« Ouvrir notre quatrième datacenter américain dans la Silicon Valley, au cœur même de l’innovation mondiale, nous permet d’être en pole position des fournisseurs de cloud de classe Entreprise sur le marché outre-Atlantique. Outscale est le seul Cloud Provider français dans la Silicon Valley. Nous offrons un véritable levier d’innovation aux start-ups et aux entreprises françaises qui souhaitent se développer et croître durablement aux US », affirme dans un communiqué le président d’Outscale, Laurent Seror

Aux Etats-Unis, le cloud provider compte parmi ses clients SolidWorks, Fia-Net, Placemeter et Bell Labs.

Né à l’initiative de Dassault Systèmes, dont il est le partenaire stratégique, Outscale est désormais présent sur 9 zones (datacenters ou oints de présence) réparties sur 3 continents : Europe, Amérique et Asie (Chine). « Cette infrastructure permet aux clients et à leurs utilisateurs finaux de bénéficier d’un faible taux de latence. Ces derniers ont ainsi accès à une qualité de service optimale, quel que soit leur lieu d’implantation », explique le fournisseur de cloud d’infrastructure.