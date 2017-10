Spécialisée depuis 1998 dans l’intégration des infrastructures réseaux et de sécurité, Orsenna assure la mise en place des outils d’audit, de surveillance et de régulation des infrastructures réseaux et applicatives. Elle développe aussi des partenariats avec plusieurs éditeurs et constructeurs (Ipswitch, Solarwinds, Flowmon, Path Solutions, Paessler, Nagios…). Cette orientation s’est accompagnée d’une activité de distribution (VAD) en son sein auprès d’intégrateurs français et internationaux grâce notamment au développement d’add ons comme Companion ou Geum.

Afin de mieux accompagner ses partenaires éditeurs tels que Solarwinds, Flowmon ou encore Talariax et couvrir les besoins venant du canal de distribution, Orsenna a décidé de filialiser cette activité à travers la société NMS Distribution, sa nouvelle filiale, à partir d’octobre 2017.

Cela permettra par ailleurs de mutualiser les ressources du groupe de manière transparente, afin d’offrir un meilleur accompagnement des revendeurs et éditeurs actuels et futurs. Cette filiale a pour vocation d’être un incubateur des nouvelles offres nécessitant une grande expertise pour le réseau de distribution.

NMS Distribution annonce l’arrivée à sa tête de Yannick Hello, directeur du développement, qui apporte 10 ans d’expérience dans le secteur et plus de 20 ans dans la construction et l’animation de réseaux de revendeurs informatiques en tant qu’éditeur (Nokia, Avocent, Ipswitch ).