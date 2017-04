Quand toutes les autres ne font qu’en parler, un petit nombre d’entreprises pionnières ont fait de réels progrès pour que la promesse des Big Data devienne une réalité. Non sans raison. Toutefois, transformer les données en avantage concurrentiel n’est pas chose facile. Cela demande une cohésion et un talent considérables, ainsi qu’un travail acharné. Ajoutez à cela l’étendue et la complexité des Big Data, et vous aurez une idée plus précise des enjeux.

Ce livre blanc présente les 7 principes clés à respecter pour mettre en place une organisation capable de prendre en charge, ef cacement et durablement, votre entreprise Data Ready.

