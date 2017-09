Le site de recrutement de profils tech et web LesJeudis.com, qui appartient au groupe CareerBuilder, organise Le Jour J, son rendez-vous tech & IT, le 12 octobre prochain de 11h à 21h aux Docks à la Cité de la Mode et du Design à Paris (34 quai d’Austerlitz). Cet événement rassemblera développeurs, experts de la tech, startups et entreprises à la recherche de leur futur collaborateur, pour une journée d’échanges et de rencontres.

De grands groupes porteurs de projets et en quête de compétences, tels que Vente Privée, Orange Business Services ou encore TF1 seront présents aux côtés de startups et de PME qui font bouger le secteur. L’objectif pour tous ces acteurs est de rencontrer leurs futurs experts du web capables de répondre à leurs besoins. LesJeudis.com annonce plus de 1.000 projets et opportunités professionnelles pour des profils de développeurs web et mobile, chefs de projet, etc.

Plusieurs Talks animés par des speakers experts de la tech ainsi que plusieurs Labs animés par les partenaires de l’évènement viendront également rythmer cette journée.