Le Cloud computing n’est pas seulement une solution de déploiement. Il bouleverse totalement les stratégies technologiques de l’entreprise partout dans le monde. Il réduit non seulement considérablement ses coûts technologiques, mais donne aussi au service informatique les moyens de fournir à l’entreprise l’agilité, l’élasticité et l’innovation dont elle a besoin.

Toute stratégie Cloud doit avoir à sa base une stratégie d’intégration cohérente : soit une stratégie qui prend en compte plusieurs écosystèmes de fournisseur, les nouveaux rôles d’utilisateur, les nouvelles exigences techniques, les nouveaux types de données, la hausse exponentielle des ensembles de données et toute l’étendue des nouveaux problèmes de sécurité.

C’est un défi non négligeable et la raison d’être de ce guide !