Mardi, lors d’une rencontre avec les organisations syndicales, le PDG d’Orange, Stéphane Richard, a présenté la politique de l’emploi de l’entreprise en France. Celle-ci annonce le recrutement de 500 personnes de plus que ses prévisions, ce qui portera le chiffre total à 7.500 recrutements sur la période 2016-2018.

Pour répondre aux besoins de compétences sur les métiers des nouvelles technologies et faire face à l’impact des départs naturels, l’opérateur recrute essentiellement sur des métiers au cœur du monde digital (développeurs, spécialistes du cloud, de la cybersécurité, de la virtualisation, de l’IOT, experts en intelligence artificielle…). D’autres recrutements concerneront des employés en relation avec la clientèle (vendeurs, techniciens d’intervention, métiers bancaire…) ou liés au développement du réseau, notamment pour le déploiement de la fibre optique.

« Nous poursuivons notre ambition de construire un modèle d’employeur digital et humain. Orange reste un des groupes les plus engagé en France en matière de recrutement et continue à accompagner les jeunes dans leur formation pour faciliter leur accès à l’emploi », affirme dans un communiqué le directeur Ressources Humaines du groupe Orange, Jérôme Barré.

Orange s’enorgueillit d’avoir reçu pour la deuxième année consécutive la certification mondiale « Top Employeur Global 2017 » qui consacre les meilleures politiques et pratiques en termes de programme de ressources humaines.