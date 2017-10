Opérationnel depuis le début du mois de septembre, le campus parisien d’Orange Cyberdefense a été inauguré jeudi en présence de Mounir Mahjoubi, secrétaire d’Etat chargé du numérique, Patrick Devedjian, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, Guillaume Poupard, directeur général de l’ANSSI et Thierry Delville, délégué ministériel aux Industries de sécurité et à la lutte contre les cybermenaces. Le site regroupe 500 collaborateurs issus des différentes entités franciliennes d’Orange Cyberdefense, soit environ la moitié des 1.200 salariés de l’entité au niveau national.

Certifié Haute Qualité Environnementale, le bâtiment de 6.800m² pourra accueillir jusqu’à 600 collaborateurs sur 12 niveaux. Il répond aux exigences d’espaces de travail spécifiques à la cyber sécurité avec salle de crise, Computer Emergency Response Team (centre d’alerte et de réaction aux attaques informatiques), Cyber Security Operation Center (CyberSOC), laboratoire d’épidémiologie, locaux étanches et non partagés, et deux salles de formation.

Pour attirer – et conserver – les jeunes talents, Orange a co-construit les nouveaux espaces avec ses salariés qui ont choisi leur espace, leurs ambiances et leurs mobiliers par étage. Les scollaborateurs ont à leur disposition 22 espaces de travail « confidentiels », 11 salles de réunion, 33 box de réunion, 30 espaces pour téléphoner, le tout avec du mobilier « comme à la maison ». Le partage des positions de travail a été adopté au sein des équipes. Et comme de plus en plus de sites IT, l’établissement dispose d’un espace de vie avec babyfoot, borne d’arcade et console de jeux vidéo « pour favoriser les échanges entre collègues » ainsi qu’un espace zen de détente et de repos. « L’objectif est de promouvoir le bien-être et la convivialité pour mieux collaborer, construire et créer ensemble », explique l’opérateur dans un communiqué.

Revendiquant la place de numéro un du secteur de la cybersécurité en France, Orange, qui a fait de ce secteur une priorité stratégique dans le cadre de son plan Essentiels 2020, a pour objectif de devenir un leader sur le marché européen. Pour l’atteindre, l’opérateur prévoit de recruter 1.000 experts d’ici 2020. Pour les former, il a annoncé la création de l’Orange Cyberdefense Academy.

Créé en 2015, Orange Cyberdefense compte aujourd’hui environ 700 clients et réalise 250 millions d’euros de chiffre d’affaires.