En pleine restructuration, Business & Decision avait terminé l’année 2016 dans le rouge. Bien que le ratio dette financière sur Ebitda n’ait pas été respecté, les banques avaient renoncé à l’exigibilité du solde du financement mis en place en avril dernier, laissant ainsi de l’oxygène au groupe d’intégration et de conseil, lequel avait d’ailleurs retrouvé un certain souffle au second semestre. Ces secousses faisaient cependant de ce dernier une cible potentielle pour un acquéreur. C’est donc sans trop de surprise que l’on apprend qu’Orange Business Services est entré en négociation exclusive pour acquérir 67% du capital du groupe coté en bourse, auprès des actionnaires majoritaires que sont la famille du fondateur Patrick Bensabat (décédé l’an dernier) et Patrick Dumoulin, l’actuel PDG.

A l’issue de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel des deux entreprises et après approbation des autorités de la concurrence concernées, l’acquisition serait réalisée en numéraire sur la base d’un prix maximum de 7,93 euros par action. En cas acquisition du bloc de contrôle, Orange déposera une offre publique d’achat simplifiée portant sur le solde des actions aux mêmes conditions, sous réserve de l’approbation des autorités boursières. Ce prix par action de 7,93 euros représente une prime de 34% par rapport à la moyenne des cours des 12 derniers mois. L’offre valorise l’intégralité du capital de Business & Décision à environ 62,5 millions d’euros. Précisons que la cotation a été suspendue le lundi 8 mai 2017 suite à des indiscrétions.

« L’acquisition de Business & Decision et son expertise en matière de Business Intelligence et de science des données (Data Science) notamment viendraient renforcer significativement en France et à l’international les activités d’Orange Business Services dans la gouvernance et l’analyse des données », précise la filiale de l’opérateur historique dans un communiqué.

La finalisation de l’opération pourrait intervenir à la fin du troisième trimestre.

Business & Decision a enregistré l’an dernier un chiffre d’affaires de 227,6 millions d’euros et une perte de 5,9 millions d’euros. Sa dette financière s’élevait au 31 décembre à 27,1 millions d’euros.