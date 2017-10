Orange Business Services a décidé de s’associer à Microsoft dans le domaine de l’internet des objets pour le secteur industriel. Dans un communiqué, la filiale services IT de l’opérateur explique ainsi vouloir compléter son offre Datavenue avec les solutions Azure IoT Suite de Microsoft « pour fournir des solutions complètes d’envergure répondant aux besoins spécifiques des entreprises du secteur de l’industrie ».

L’offre de Microsoft recoupe semble-t-il en partie celle d’Orange, notamment sur les parties connexion et collecte de données (Live Objects), construction d’environnement Big data (Flexible Data), et analyse de données (Flux Vision). Mais la technologie Cloud Microsoft est supposée « faciliter la mise en place et la montée en charge des projets de gestion des objets et de leurs données ».

Par ailleurs, les clients d’Orange pourront s’appuyer sur les solutions préconfigurées de Microsoft permettant d’accélérer la prise en main sur la base de scénarios de type surveillance à distance, maintenance prédictive, usine connectée, etc. L’intégration de l’offre d’Orange à la plateforme Microsoft facilitera également l’accès pour les clients d’Orange à des technologies avancées telles que les offres d’analyse Cortana Intelligence Suite, d’intelligence artificielle Cognitive Services, de visualisation de données Power BI ou encore de design d’applications mobiles Xamarin.

De son côté, Microsoft bénéficiera de l’expertise d’Orange en matière de connectivité IoT, et notamment LoRa, et de son savoir-faire en matière d’intégration de projets dans le domaine des objets connectés.

Orange constitue une belle prise pour Microsoft avec ses 700 experts au service des projets Data & IoT des entreprises, ses 14 millions d’objets connectés gérés et sa capacité de traitement de 160 millions de données par minute. « Orange Business Services nous apporte des volumes importants mais c’est surtout son potentiel qui nous intéresse », nous a expliqué Alain Bernard (photo), directeur de la division partenaires de Microsoft France lors d’un entretien consacré à ce partenariat.

L’accord de partenariat entre Microsoft et Orange est toutefois limité à quelques « domaines adressables » parmi lesquels la supply chain, la gestion d’inventaire, la maintenance prédictive, la sécurité des employés, ou la gestion d’infrastructure.

Les deux partenaires ont dévoilé une première référence commune censée illustrer leur complémentarité. Orange explique ainsi avoir réalisé pour son client e.l.m. leblanc, une filiale du groupe Bosh spécialisée dans la fabrication de chaudières et de chauffe-eau, un service de contrôle à distance et de maintenance prédictive de ses chaudières basé sur une plateforme IoT dédiée hébergée sur Microsoft Azure. Les algorithmes de maintenance prédictive de Microsoft scannent le fonctionnement des équipements e.l.m. leblanc, et sont capables de prédire d’éventuels problèmes et d’envoyer des alertes en amont.

Interrogé sur les autres partenaires avec lesquels Microsoft travaille bien dans le domaine des objets connectés, Alain Bernard a cité Exakis (via sa filiale Sydeel), Capgemini et Business & Decision.