Oracle annonce aujourd’hui la création de 1.000 nouveaux postes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Sous la bannière « Change Happens Here » (Le changement se produit ici), la société est en quête « d’une nouvelle génération de représentants commerciaux ambitieux, déterminés, et au fait du numérique », afin de soutenir la croissance de son activité cloud. Au cours du dernier trimestre, l’éditeur a annoncé un chiffre d’affaires cloud en croissance de 58 %.

La firme californienne recherche des individus aux antécédents et aux profils divers, possédant une expérience professionnelle de deux à six ans et exerçant actuellement dans les domaines des ressources humaines, du marketing, de la finance, de la chaîne logistique, et de la vente. Oracle exige des candidats motivés ayant la capacité à vendre avec succès ses technologies cloud.

Les candidats de niveau deuxième cycle peuvent postuler dès à présent à une multitude de postes dans la région EMEA, en visitant la page « Change Happens Here » – oracle.com/experience.