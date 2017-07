Le defender Oracle Team USA a perdu la 35ème édition de la Coupe de l’America, battue 7 à 1 par Emirates Team New Zealand. La coupe a donc rejoint Auckland en Nouvelle-Zélande, ville qu’elle avait quittée en 2003 pour rejoindre la Suisse après la victoire d’Alinghi. Oracle a gagné les deux précédentes éditions, la première à Valence en 2010, la seconde en 2013 dans la baie de San Francisco, face aux Néo-Zélandais, pour le plus grand plaisir d’un certain Larry Ellison, fou de voile. Et propriétaire des bateaux compétiteurs. Aujourd’hui l’ambiance doit être plus morose en Californie.