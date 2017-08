C’est une surprise et une nouvelle qui devrait plaire à Google qui a dû subir les foudres d’Oracle concernant Java : l’éditeur souhaite céder le langage de programmation à une fondation open source. « A l’approche de la livraison de Java EE8 et de la conférence Java One nous pensons qu’il y a une opportunité à repenser la manière dont Java EE est développé afin de le rendre plus agile et réactif à l’évolution des demandes de l’industrie et de la technologie », se justifie l’éditeur californien sur son blog The Aquarium. « Nous pensons que céder les technologies Java EE y compris les implémentations de référence et les kits de test de compatibilité à une fondation open source serait la bonne prochaine étape afin d’adopter des processus plus agiles, implémenter des modes de licence plus flexibles et changer les processus de gouvernance. Nous envisageons d’explorer cette possibilité avec la communauté, nos titulaires de licences et plusieurs fondations candidates afin de voir si nous pouvons transférer Java EE dans cette direction. »

La firme de Redwood Shores va par ailleurs lancer une consultation auprès des développeurs, utilisateurs finaux, clients, contributeurs technologiques et partenaires. Elle s’engage à supporter les versions actuelles et futures auxquelles elle promet de contribuer. « Nous pensons qu’un processus plus ouvert qui ne dépend plus d’un seul fournisseur de plateformes encouragera une meilleure participation et une meilleure innovation dans l’intérêt de la communauté », conclut Oracle.

Rappelons que les fondations Apache Software et Eclipse ont récupéré par le passé des projets open source (OpenOffice, Hudson et IDE Netbeans) provenant de l’acquisition de Sun Microsystems en 2010.