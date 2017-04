Oracle a annoncé l’acquisition du spécialiste néerlandais de l’automatisation des développements Wercker. Fondée en 2012 et basée à Amsterdam, la start-up a levé 7,9 millions de dollars depuis sa création auprès notamment d’Inkef Capital, Notion Capital, Tola Capital et Greylock Partners. Oracle ne dévoile pas le prix de cette acquisition mais selon Seeking Alpha, elle ne devrait pas dépasser les 30 millions de dollars.

Wercker aide les développeurs à accélérer les développements et les déploiements de micro-services dans les environnements de cloud hybride au travers de sa plateforme Docker. Son système d’intégration continue et de déploiement continu s’intègre avec Kubernetes, AWS, Google Cloud Platform et Slack.

Oracle souhaite intégrer la solution Wercker au sein de son offre PaaS et IaaS à destination des développeurs. Cette acquisition fait suite au rachat récent du spécialiste du développement d’API Apiary. Dans les deux cas, il s’agit probablement d’une acquisition de compétences techniques. Wercker propose une version communautaire gratuite de sa plateforme. Oracle n’indique pas s’il mettra fin à cette dernière.