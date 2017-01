Oracle a fait une offre pour acquérir Apiary, qui a été acceptée par ce dernier. Sa teneur n’est pas dévoilée. Apiary (rucher en français) est un éditeur praguois né en 2011 qui a également un pied à San Francisco. Il a développé une plateforme pour concevoir, développer, documenter et gérer des API.

Oracle envisage, une fois l’acquisition réalisée, d’inclure la technologie APIFlow d’Apiary dans son offre API Integration Cloud Service afin de permettre aux entreprises « de gérer les connexions d’applications complexes et la prolifération des API ».

« L’offre actuelle API Integration Cloud existante permet aux entreprises de sécuriser, consommer, monétiser et analyser les API. Avec Apiary, Oracle fournira également aux clients des fonctionnalités avancées pour concevoir et administrer des API, permettant aux entreprises de gérer le cycle de vie complet de leurs API et de fournir des applications intégrées », explique Amit Zavery, senior vice-président Integration Cloud d’Oracle, dans une lettre ouverte aux clients et aux partenaires citée par CRN.

APIFlow est conforme aux standards API Blueprint et Open API.