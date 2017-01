Oracle vient de doubler discrètement ses coûts de licence sur AWS nous apprend Silicon, qui rappelle que Larry Ellison avait promis que le Cloud d’Oracle serait plus rapide et moins cher que celui de la concurrence.

Jusqu’ici la firme de Redwood Shores estimait que chaque CPU virtuelle équivalait à un demi-cœur de processeur. Elle vient de faire savoir dans son document de référence que son facteur multiplicatif n’était plus applicable aux environnements cloud. Résultat : une CPU virtuelle est désormais égale à un cœur.

Reste à savoir, s’interrogent nos confrères, si cette nouvelle règle s’applique aux clients actuels.

On le voit, Oracle veut imposer son propre IaaS. Et ce par tous les moyens.