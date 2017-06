Oracle a annoncé des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre de son exercice décalé 2016/2017 clos le 31 mai. « Nous avons eu un trimestre fabuleux dans presque tous les segments. Les revenus provenant du cloud, des nouvelles licences ainsi que les bénéfices ont tous été meilleurs que prévus », s’est félicité la co-CEO Safra Catz lors de la présentation des résultats aux analystes.

Ce sont surtout les résultats du cloud qui attirent l’attention. Le chiffre d’affaires du Saas a bondi de 67% en un an à 964 millions de dollars. Les revenus du PaaS et de l’IaaS ont quant à eux grimpés de 40% à 403 millions de dollars. Le cloud dans son ensemble a ainsi généré près de 1,4 milliard de dollars. Les logiciels, cloud plus logiciels sur site, ont engrangé 8,9 milliards de dollars, un résultat en hausse de 5%. En revanche, les ventes de matériel ont décru de 12% à 1,11 milliard de dollars. Le chiffre d’affaires global s’établit à 10,9 milliard de dollars, soit une progression de 3% d’une année sur l’autre. Le revenu opérationnel gagne 3% à 4,1 milliards de dollars. Enfin, le bénéfice net progresse de 17% à 3,2 milliards de dollars.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires du cloud grimpe de 61% sur un an à 3,2 milliards de dollars. Le PaaS et l’IaaS enregistrent une hausse de 60% à 1,4 milliard de dollars. Les revenus du cloud totalisent ainsi 4,6 milliards de dollars. Les logiciels, cloud plus logiciels sur site, engrangent 30,2 milliards de dollars, un résultat en hausse de 4%. Les ventes de hardware décroissent de leur côté de 10% à 4,15 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires global progresse de 2% d’une année sur l’autre pour atteindre 37,7 milliard de dollars. Le revenu opérationnel gagne 3% à 12,7 milliards de dollars. Enfin, le bénéfice net progresse de 4% à 9,3 milliards de dollars.

Commentant ces résultats Larry Ellison les a comme d’habitude comparé à ceux de Salesforce. « L’an dernier nous avons généré plus de deux milliards de dollars de revenus annuels récurrents dans le cloud. C’est la deuxième année de suite que nous générons deux fois plus de revenus annuels récurrents dans le cloud que Salesforce.com (…)Par ailleurs, Oracle est maintenant clairement le leader de l’ERP en mode cloud. Et l’ERP est de loin le plus grand marché applicatif. Et non le CRM. »

Pour le trimestre en cours, Oracle prévoit une progression du chiffre d’affaires de 4% à 6% et un bénéfice ajusté en hausse de 2 chiffres.

L’action a progressé de plus de 10% dans les échanges après-bourse.