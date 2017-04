Dans un mail transmis à Fortune le week-end dernier, Accenture faisait savoir qu’il rejetait l’idée d’un achat par Oracle.

L’éditeur de Redwood Shores sort à son tour de son silence et dément avoir envisagé une acquisition du géant du conseil comme l’avait rapporté la semaine dernière The Register, qui s’appuyait sur différentes sources proches du dossier. L’une de ces sources avait indiqué qu’Oracle avait mandaté plusieurs consultants afin d’étudier la faisabilité d’une telle opération et « d’explorer les synergies résultant d’une acquisition « lock, stock and barrel » (en bloc) d’Accenture par Oracle ». Une autre source avait indiqué que le processus n’en était qu’à ses débuts. L’éditeur avait alors refusé de commenter l’information explique The Register.

« La rumeur concernant Accenture est complètement fausse. Cela n’a jamais été envisagé », affirme aujourd’hui la porte-parole d’Oracle, Deborah Hillinger. « C’est Faux », ont indiqué à nos confrères les sources mises en cause. Selon eux, une acquisition a bel et bien été envisagée.

« En achetant Accenture, Oracle suivrait l’exemple fâcheux de ce qui s’est produit au milieu des années 90 lorsque HP a acheté EDS et IBM a fait l’acquisition de PWC pour s’assurer un avenir plus brillant », rappelle The Register avant d’ajouter « Reste à savoir si une telle acquisition risque de se renouveler aujourd’hui ».