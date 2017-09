C’est The Register qui nous l’apprend, des licenciements affecteraient les équipes hardware d’Oracle. Plusieurs salariés de ces dernières auraient ainsi été avertis par Fedex qu’ils allaient recevoir un « formulaire rose » (une métaphore indiquant un formulaire de licenciement) d’Oracle ce 1er septembre. Interrogée par nos confrères la société de Redwood Shores n’a pas souhaité répondre.

Des licenciements affectant l’activité hardware ne sont pas surprenants dans la mesure où le chiffre d’affaires de cette dernière est en baisse année après année. Il est ainsi passé de 5,37 milliards de dollars en 2015 à 4,67 milliards de dollars en 2016 puis à 4,15 milliards de dollars lors du dernier exercice.

Si Oracle taille dans ses équipe hardware, il embauche par ailleurs abondamment. L’éditeur a annoncé ainsi le recrutement cette année de 5.000 spécialistes du cloud aux Etats-Unis. Depuis le début de l’année 2.500 commerciaux spécialisés et 1.500 développeurs cloud auraient déjà rejoint la société. « Nous embauchons des commerciaux expérimentés et des ingénieurs désireux de contribuer à la croissance du cloud Oracle et à défendre nos produits. Nous recrutons également de nouveaux diplômés de haut niveau et leur offrons un programme de formation de renommée mondiale pour les préparer à une carrière dans l’industrie technologique », indique un communiqué de l’entreprise. Celle-ci a par ailleurs annoncé en juillet le recrutement de 1.000 spécialistes du nuage dans la zone EMEA.