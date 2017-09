Alors qu’il est en train de liquider l’héritage de Sun, Oracle accélère sa stratégie cloud. Lors de la keynote organisée à Redwood Shores, Larry Ellisson, Président et CTO d’Oracle a annoncé de lancement de nouveaux programmes cloud permettant une diminution des coûts et une augmentation de l’automatisation et de la flexibilité.

Ces nouveaux programmes comprennent deux offres principales :

– Bring Your Own License to PaaS : Oracle étend son offre en permettant aux clients d’utiliser leur licence existante avec Oracle PaaS, dont Oracle Database, Oracle Middleware, Oracle Analytics, etc. Par ailleurs, les clients disposant déjà d’une licence « on-premise » pourront utiliser leur investissement initial pour accéder à Oracle Database Cloud pour un coût inférieur.

– Universal Credits : Un nouveau programme sur le modèle du « pay-as-you-go » permettant aux clients de disposer d’un certain nombre de crédits qu’ils pourront utiliser sur le IaaS comme sur le PaaS et sur Oracle Cloud comme sur Oracle Cloud at Customer. Ce programme propose une plus grande flexibilité puisqu’il permet de changer de services selon les besoins de l’entreprise ou même d’investir ces crédits dans de nouvelles offres.