OpenText annonce qu’il a réalisé l’acquisition du spécialiste américain des solutions de sécurisation des équipements informatiques et d’investigation numérique Guidance Software. L’éditeur canadien de solutions de gestion des contenus d’entreprise (ECM) a déboursé 240 millions de dollars dans l’opération qui lui permet de détenir 76,4% de l’éditeur de Pasadena.

« L’acquisition de Guidance Software souligne notre engagement envers l’entreprise numérique et élargi le portefeuille OpenText Discovery jusqu’à l’investigation numérique, l’analyse forensique et la gestion des risques de données », explique dans un communiqué le CEO d’OpenText, Mark J. Barrenechea. L’opération devrait notamment permettre de développer la présence de l’éditeur au sein des administrations publiques, des banques et des assurances. Au cours de son dernier exercice, Guidance a enregistré un chiffre d’affaires de 108,6 millions de dollars.

En juillet dernier, la firme de Waterloo a dépensé 103 millions de dollars pour mettre la main sur la plateforme cloud Covisint qui permet de développer des applications B2B, IoT et de gestion de l’identité numérique.