L’opérateur de communications unifiées OpenIP vient de signer un accord avec Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) pour la distribution de son l’offre de communication unifiée Rainbow. Officialisée début 2017 en version freemium puis, depuis fin juillet, en version commerciale, Alcatel-Lucent Rainbow est une application de communication unifiée hébergée dans le Cloud qui permet d’enrichir les plateformes IPBX d’Alcatel (les Oxo Connect et les OmniPCX) avec différents services (gestion de contacts, messagerie instantanée, appels audio-vidéo, partage d’écrans et de fichiers…). C’est la première application cloud d’ALE. C’est aussi la première fois qu’ALE signe un contrat de distribution avec un opérateur tel qu’OpenIP, dont le cœur de métier n’est pas la logistique d’équipements télécoms.

Pour OpenIP, c’est aussi une première. Jusqu’ici, la société ne commercialisait que des services qu’elle opérait elle-même. Avec Alcatel-Lucent Rainbow, elle devient distributeur de logiciels hébergés par des tiers (ou agrégateur de solutions). Cette initiative est la suite logique du déploiement en mai dernier de sa plateforme de distribution Cloud MyOpenIP. Cette dernière permet aux intégrateurs réseaux et télécoms d’activer, de piloter et de facturer des services hébergés de communications unifiées. Après y avoir référencé l’ensemble des solutions opérées en interne, OpenIP commence à référencer des solutions IT opérées par des tiers. C’est le cas de Alcatel-Lucent Rainbow et OpenIP devrait prochainement annoncer les référencements d’autres solutions. Des négociations sont notamment en cours pour relayer les offres Office 365.

C’est cette capacité d’OpenIP à facturer des solutions sous forme d’abonnement mensuel, d’y agréger des services de voix sur IP (trunk SIP) et d’offrir à ses revendeurs la possibilité de composer leurs propres packages assortis de leur propre tarification qui a vraisemblablement convaincu Alcatel de lui confier la distribution de Rainbow. Les deux sociétés avaient du reste déjà eu l’occasion de se jauger (et de s’accorder leur confiance) au cours des dernières années dans le cadre du partenariat signé autour de l’offre grands comptes OpenTouch Enterprise Cloud d’Alcatel-Lucent.

Laurent Silvestri, PDG d’OpenIP, place de grands espoirs sur cette offre Alcatel-Lucent Rainbow, qui devrait logiquement bénéficier de l’énorme base installée d’IPBX Alcatel en France (800.000 entreprises équipées représentant 50% du marché). OpenIP espère que cette offre va contribuer au recrutement de nouveaux revendeurs. L’opérateur en compte actuellement près de 800 (contre 550 il y a un an) et espère dépasser les 1.000 d’ici à trois ans.

Pour inciter ses partenaires à devenir opérateurs de communications unifiées en environnement ALE, OpenIP a prévu un tour de France formation en six étapes (Lyon, Nantes, Marseille, Strasbourg, Bordeaux et Roissy) qui se tiendra sur les mois d’octobre, novembre et décembre. Au programme de ces ExpertDays’17 : deux jours de formation technique gratuite donnant un accès privilégié à la certification ALE. Un parcours technique allégé et une formation commerciale sont également prévus pour ceux disposant de peu de temps ou qui sont déjà certifiés.