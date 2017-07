Implanté depuis 2010 à Hong Kong, le spécialiste de la gestion des données sensibles Oodrive vient de finaliser la mise en place à Shangai d’une infrastructure dédiée à ses applications. Ce datacenter doit répondre aux besoins spécifiques de ses clients européens, ayant des filiales en Chine continentale. S’appuyant sur son partenaire français l’hébergeur Ecritel également basé à Shanghai, Oodrive peut aujourd’hui proposer une offre 100 % française pour l’hébergement et la protection des données des filiales des entreprises européennes implantées dans le pays. Les filiales chinoises des clients d’Oodrive ont en effet des besoins spécifiques liés au marché local, auxquels la société souhaite répondre. Le contexte réglementaire chinois pose en effet des contraintes majeures aux entreprises implantées sur son sol. Ainsi, depuis juin 2017, la Cybersecurity Law vient encadrer la façon dont les entreprises du web peuvent collecter, exploiter et stocker les données de leurs utilisateurs. Plusieurs clients d’Oodrive sont concernés par cette nouvelle loi et se voient notamment contraints d’héberger leurs données uniquement sur le territoire chinois.

Afin de contourner le blocage des ponts VPN pour les entreprises basées dans le pays, un hébergement des données à Shanghai permet de bénéficier des performances locales, qui sont elles-mêmes optimisées par un Content Delivery Network, un protocole d’accélération des routes qui permet une circulation des données 5 fois plus rapides que celles des concurrents présents sur le territoire chinois.

Depuis le premier jour de sa mise en service, cette nouvelle infrastructure héberge les données de la filiale chinoise d’une société du CAC 40 et est gérée 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 par une équipe locale d’ingénieurs/développeurs dédiés. A terme, l’infrastructure Oodrive devrait pouvoir héberger les données d’un nombre illimité de clients implantés en Asie du Sud-Est évoluant dans différents secteurs d’activité.