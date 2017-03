Oodrive a levé 65 millions d’euros auprès des investisseurs français Tikehau Capital, MI3 et NextStage. Il s’agit de sa quatrième levée de fonds après celles de 2007 auprès d’Iris Capital, de 2011 consentie par Time For Growth, et de 2013 auprès de Keensight Capital.

Créé en 2000, le groupe français est spécialisé dans la gestion des données sensibles. Il propose des solutions en mode cloud de partage, de protection et de signature électronique des documents.

La nouvelle levée de fonds est destinée à renforcer sa position sur le marché français et européen et à accélérer sa croissance à l’international. Le besoin croissant en solutions de collaboration d’entreprise dans des environnements mobiles, confidentiels et sécurisés a, précise le groupe dans un communiqué, « généré une forte accélération de la demande pour les solutions Oodrive ». De plus, l’évolution des cadres réglementaires nationaux et européen relatifs à la protection des données personnelles et d’entreprise, oblige les professionnels de s’équiper de solutions répondant à ces nouvelles obligations. Oodrive explique qu’il souhaite saisir cette opportunité « pour s’imposer en Europe comme l’alternative incontournable aux solutions non conformes à ces règlementations ».

Le groupe revendique plus de 350 collaborateurs, plus d’un million d’utilisateurs et près de 15.000 organisations clientes dans plus de 90 pays.

Le closing de l’opération est prévu au plus tard début mai 2017. Après ce nouveau financement, les trois fondateurs de la société, Stanislas de Rémur, Edouard de Rémur et Cédric Mermilliod resteront actionnaires majoritaires.