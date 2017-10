Oki annonce que Marzio Gobbato a été nommé en avril dernier au poste de vice-président de la région Europe du Sud d’Oki, région qui comprend la France, l’Espagne, l’Italie et le Portugal. À ce titre, il a pris la direction générale de la filiale française du constructeur de solutions d’impression japonais. Marzio Gobbato connaît bien la France pour y avoir vécu six ans dans les années 90 à l’époque où il était en poste chez HP sur le site de Grenoble. Sa nomination s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’une organisation matricielle à l’échelle européenne consistant à mutualiser certaines ressources (comme le support client) et à faire converger les process et la stratégie des différentes filiales.

Le rôle de Marzio Gobbato consiste notamment de coordonner cette transformation de l’organisation dans les filiales sous sa responsabilité. Il est également chargé de mettre en œuvre le plan de conquête de marché que le constructeur souhaite impulser dans les prochains mois. Avec 3% à 3,5% de parts de marché, OKI reste un acteur modeste sur le marché – plutôt en déclin – de l’impression. Mais cela lui offre en même temps un potentiel de croissance important, souligne Marzio Gobbato. Oki s’apprête notamment à faire des annonces importantes produits grands format sur le segment des arts graphique et de l’industrie print, sur lequel les opportunités de croissance sont les plus importantes. Le constructeur doit également annoncer de nouvelles plateformes bureautiques plus performantes et plus qualitatives ainsi que des imprimantes d’étiquettes et de tickets en technologie LED.