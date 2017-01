Après avoir réalisé une levée de fonds à de 15 millions de dollars en septembre dernier et ouvert des bureaux à Londres, Milan, Rome et Madrid, Ogury, le spécialiste français de la donnée sur mobile, annonce son lancement sur le marché américain à travers l’ouverture d’un sixième bureau à New-York.

Thomas Pasquet, COO et co-fondateur de la société, s’installe dans la Grosse Pomme afin de conduire le déploiement aux États-Unis, à commencer par le recrutement de talents.

Evan Rutchik rejoint Ogury dans les fonctions de directeur des ventes USA, après avoir occupé des postes décisionnels dans le secteur du numérique, notamment chez Yieldbot et TargetCast. Il aura pour mission de mener à bien le lancement commercial d’Ogury aux États-Unis depuis New York.

« Les États-Unis sont un pays particulièrement dynamique en matière de big data et de publicité sur mobile. L’ouverture de ce nouveau bureau à New-York est une démarche qui s’inscrit pleinement dans notre volonté d’offrir une solution spécifique à ce marché », indique dans un communiqué Thomas Pasquet.

Ogury travaillera en étroite collaboration avec les éditeurs américains d’applications mobiles afin d’accroître son inventaire mondial et de générer davantage de revenus grâce à la vente de campagnes locales et internationales auprès d’agences et de médias locaux.