C’est le dernier exercice d’Octo Technology en tant qu’entreprise indépendante et cotée en bourse qui s’est achevé. En consultant les chiffres de 2016 on constate que c’est une entreprise performante que va avaler Accenture, très probablement d’ici quelques jours.

Le chiffre d’affaires a en effet progressé de 23% par rapport à 2015 pour atteindre 47,28 millions d’euros. Dommage toutefois que l’entreprise ne communique pas son bénéfice. L’activité Conseil en France a progressé de 15% à 37,53 millions d’euros. Le conseil à l’international fait un bond de 80% et s’établit à 6,98 millions d’euros. Plus anecdotiques, les activités Conférence USI et Produits (Appaloosa et elCurator) voient leurs revenus grimper de respectivement 36% (1,87 million d’euros) et 56% (0,91 million d’euros).

Au 31 décembre, la trésorerie nette était de 8,31 millions d’euros. L’effectif comptait 377 personnes, dont 308 consultants (hors stagiaires) et 18 collaborateurs Produits.

« Le 4ème trimestre 2016 a été conforme à nos attentes. Sur l’ensemble de l’année, l’activité Conseil en France a enregistré une croissance régulière, et l’international a confirmé son fort dynamisme, porté par la montée en puissance de l’Australie. Seule l’activité Produits, encore marginale, a été un peu en deçà de nos espérances », commente dans un ultime communiqué, le président du directoire et fondateur de l’entreprise François Hisquin.

Après avoir acquis 47,4% du capital auprès des principaux actionnaires, dont François Hisquin, Accenture a lancé une OPA sur l’ensemble du capital dont la clôture est fixée au 20 janvier au soir. Après cette date, Octo rejoindra très probablement l’entité Accenture Digital qui rassemble les services métiers et technologiques dans les domaines du marketing numérique (Accenture Interactive), de la mobilité (Accenture Mobility) et de l’analytique (Accenture Analytics). Rappelons que le cabinet de conseil américain va débourser dans l’opération 115 millions d’euros, soit 22,50 euros par action et 1,7222 euros par bon de souscription d’actions. Le prix de 22,50 euros par action représente une prime de 43,8% par rapport au cours de clôture de l’action du 14 septembre (veille de l’annonce de l’opération), et de 76,2% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 12 derniers mois.