Oceasoft annonce la signature d’un contrat majeur avec un géant pharmaceutique américain, dont le nom n’est pas dévoilé. Spécialisé dans le développement de molécules issues des biotechnologies, ce groupe génère plus de 20 milliards de dollars de chiffre d’affaires et emploie environ 20.000 salariés. D’une durée initiale de trois ans renouvelable, ce contrat porte sur une production pouvant aller jusqu’à 500.000 capteurs par an, représentant ainsi le plus important contrat jamais signé par la société. Les premières ventes devraient démarrer fin 2017. « Avec la signature de ce contrat majeur, auprès d’un laboratoire pharmaceutique de premier plan, Oceasoft conforte sa position d’expert technologique des capteurs intelligents connectés et des solutions intégrées, et va bénéficier d’une notoriété et d’une visibilité accrue sur son secteur. Malgré l’effet « décalage » visible sur l’exercice en cours, Oceasoft demeure confiant quant à la poursuite d’une croissance soutenue dans les mois à venir au regard des nombreux projets commerciaux en cours », commente dans un communiqué le PDG de la société, Laurent Rousseau.

Le concepteur de capteurs intelligents et connectés pour l’industrie annonce par ailleurs ses résultats du 1er semestre de son exercice 2016/2017 (période du 1er juillet au 31 décembre). Le chiffre d’affaires atteint 3,61 millions d’euros, en croissance organique de 22,8% par rapport à la même période de l’an passé. La croissance est largement portée par le chiffre d’affaires export qui augmente d’un peu plus de 50%. La part du chiffre d’affaires hors marché domestique atteint désormais près de 60%. Le chiffre d’affaires France recule pour sa part de 2,7%, notamment en raison du ralentissement de la commande publique dans le secteur hospitalier. Le repositionnement récent de l’offre produit sur le marché de la logistique devrait permettre à l’activité de redémarrer.

Sans fixer de chiffres précis, le groupe prévoit pour l’ensemble de l’exercice 2016-2017 une croissance dynamique.