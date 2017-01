Après un long silence, Objenious reprend la parole sur le marché des objets connectés. Distancée par Sigfox qui poursuit à marche forcée avec sa technologie propre le développement de son réseau en France et à l’international, la filiale de Bouygues Telecom annonce dans un communiqué qu’elle couvre désormais 93% de la population française avec son réseau LoRA. La start-up indique avoir installé 4.000 antennes dans l’Hexagone, et revendique la couverture de 30.000 communes, représentant 84% du territoire.

Supervisé par Bouygues 24h/24 et 7j/7, le réseau couvre les usages outdoor, indoor et deep indoor. « La couverture du réseau d’Objenious permet de connecter des objets pour recueillir simplement des données dans des endroits qui n’étaient jadis pas couverts et évite ainsi aux clients de déployer des infrastructures de réseaux privés complexes et onéreuses », précise Objenious dans son communiqué. Le réseau, censé couvrir toutes les agglomérations et toutes les entreprises, sera notamment utilisé par la Communauté de communes Pays d’Apt-Lubéron pour mettre en oeuvre un service de télérelève pour ses 10.000 compteurs d’eau.

La jeune pousse s’engage à poursuivre cette année la densification de son réseau et à proposer une offre de complément de couverture pour des besoins spécifiques.

Sur le point de clore le déploiement de son infrastructure en France, ce membre fondateur de l’Alliance LoRa envisage désormais de développer sa couverture à l’international. Après avoir signé un accord d’itinérance avec Senet, un fournisseur local de NaaS (Network-as-a-Service) qui lui permet de couvrir 225 villes et 23 Etats américains, soit plus de 50 millions de personnes, Objenious a signé un nouvel de roaming avec Digimondo, filiale d’E.ON, pour couvrir toute l’Allemagne. Une étape dans le déploiement d’une stratégie qui vise une couverture mondiale.

Dans l’Hexagone, Objenious a signé une centaine d’accords avec des grossistes, revendeurs, intégrateurs, fournisseurs de services et fabricants tels que Distrame, Stackr, Ecosystemic, Ingram, Sensing Labs ou Setec.