Un an après son activation en tant que société autonome, l’heure est au premier bilan pour Objenious. La filiale dédiée à l’Internet des objets de Bouygues Télécom vient ainsi d’annoncer qu’elle avait achevé de déployer son réseau LoRA à l’échelle nationale, conformément à l’objectif qu’elle s’était fixé initialement. Celui-ci couvre désormais 89% du territoire et 93% de la population. Un déploiement rapide qui lui a permis de signer rapidement ses premiers projets – l’entreprise revendique ainsi une quarantaine de clients signés à ce jour, dont une vingtaine sont déjà en production – et de nombreux partenariats (une centaine).

L’opérateur entend en effet donner de la profondeur et de la pertinence à son offre en nouant des partenariats tous azimuts avec des acteurs spécialisés. Ceux-ci se répartissent selon quatre profils : les fournisseurs d’objets/capteurs (device makers), les fournisseurs de solutions (solution makers), les intégrateurs systèmes et les grossistes-revendeurs.

Les fournisseurs de solutions sont, de loin, les plus nombreux, avec une soixantaine de partenariats signés avec des sociétés telles que Smarteo Water, spécialiste de la télérelève de compteurs d’eau. Objenious dispose également de partenaires spécialisés dans la maintenance prédictive, l’agriculture intelligente, etc. Les fournisseurs d’objets/capteurs sont aussi bien représentés, avec une quinzaine d’acteurs déjà certifiés – principalement des startups, parmi lesquels NKE, Adeunis RF, Sensing Labs, Connit, Sagem Com… Autant de partenariats qui lui permettent d’arborer 50 objets à son catalogue.

L’opérateur compte également onze intégrateurs systèmes partenaires, dont Capgemini, Viseo, Sopra, Octo Technology et IER. « Leur rôle est d’associer pour le compte des clients finaux les capteurs et les solutions proposées par les uns et les autres et d’apporter de l’intelligence aux données », souligne Stéphane Allaire, président d’Objenious. Enfin, des contrats ont été signés avec six grossistes et distributeurs, issus de l’électronique et de l’IT : Ingram Micro, Econocom, Distrame, Sphinx, Factory Systemes et Eurocomposant.

Objenious a également eu le temps de développer deux offres packagées, l’une, O’Start, à destination des fabricants de capteurs pour démarrer simplement un projet IoT, et l’autre O’Temp, à destination des spécialisetes de la gestion technique de bâtiments ou de flottes, de relève et de suivi de température (notamment dans les camions frigorifiques et les sites de stockage liés à la chaine du froid). Ces offres s’appuient sur sa plateforme Spot (Smart Portal Of Things), qui permet d’une part de gérer les objets pris en charge par son réseau (et vérifier qu’ils fonctionnent correctement) et d’autre part de visualiser et analyser les données remontées par ces objets.

Stéphane Allaire précise que d’autres offres packagées sont en cours de préparation, notamment dans les domaines de la gestion d’assets et de la lecture de d’informations de consommation (énergie, eau, etc.). L’opérateur a par exemple mené un projet pour une enseigne de la grande distribution visant tracer les déplacements de ses chariots rolls (servant à réapprovisionner les rayons), qui devrait être décliné sous forme d’offre packagée.

À noter que, pour des raisons de souplesse et de coût, le back office de la plateforme Spot, initialement confié à HP, a été rapatrié en interne pour la partie développement et basculée chez Google Europe pour ce qui concerne l’hébergement.

Après une année 2016 exploratoire, largement employée à la réalisation de POC et de tests clients, afin de vérifier que la technologie LoRA répondait bien aux attentes (notamment en indoor), 2017 sera celle des mises en production et des déploiements, anticipe Stéphane Allaire. L’entreprise se fixe également comme objectif de renforcer son offre de façon à couvrir l’ensemble des marchés et des usages pertinents.

L’entreprise n’a pas dévoilé son chiffre d’affaires pour l’année 2016 mais son effectif approche la barre des quarante personnes (dont une dizaine de prestataires).