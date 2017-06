Cela tangue côté emploi dans la Silicon Valley. Dans une interview accordée au Silicon Valley Business Journal, le CEO d’Oath (la société issue de la fusion de Yahoo et d’AOL), Tim Amstrong, a confirmé la suppression de 2.100 emplois. Sont visées aussi bien les équipes de Yahoo que celles d’AOL. Une bonne partie des licenciements concernera le site de Sunnyvale qui regroupera bientôt les équipes produit et ingénierie des deux ex-entreprises. Notons que ces dernières poursuivront leurs activités sous leur ancien nom. Les coupes affecteront environ 15% des 14.000 salariés d’Oath. Elles toucheront essentiellement des activités ou existent des chevauchements tels que les ressources humaines, la publicité et la messagerie. « Nous n’annonçons pas de changements de produits actuellement mais cela pourrait changer dans le futur. Yahoo Mail et AOL Mail sont des domaines qui concernent des consommateurs différents mais à terme nous souhaitons que leurs back ends soient consolidés », a expliqué Tim Amstrong. Ce dernier souhaite par ailleurs que les technologies et les modes opératoires soient unifiés.

Il a indiqué que d’autres suppressions d’emplois pourraient intervenir dans le futur. « Avec le temps, comme dans n’importe quel secteur d’activité, il paraît utile de consolider ou de réaliser des changements structurels dans l’entreprise, ce que nous ferons ».

Toujours selon le Silicon Valley Business Journal, Hitachi Data Systems, qui s’est séparé d’une centaine de personnes à Santa Clara ces dernières semaines, préparerait un nouveau plan de licenciement touchant à nouveau le siège californien. Seraient essentiellement visées les activités concernant les infrastructures traditionnelles de centres de données notamment le stockage. En revanche l’entreprise recrute massivement afin d’étoffer ses équipes qui oeuvrent dans des domaines tels que l’IoT, le cloud, la gestion de contenus, les services et l’analytique. Récemment, le directeur technique et stratège en chef d’HDS, Greg Knieriemen, indiquait à CRN que 300 postes concernant ces activités étaient ouverts.