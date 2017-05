Le spécialiste de la sécurité des réseaux WatchGuard Technologies vient de désigner le groupe Nuvias en qualité de distributeur à valeur ajoutée en France. Nuvias (qui intègre désormais le distributeur à valeur ajoutée spécialisé réseau Zycko) travaillera avec WatchGuard afin d’accroître les ventes en France, en entrant sur de nouveaux marchés et en étendant le réseau de revendeurs de la marque.

Ce nouvel accord étend le partenariat liant déjà WatchGuard et Nuvias au Royaume Uni, en Allemagne, en Autriche et au Benelux. Pour Nuvias en France, l’arrivée de WatchGuard renforce et accroît encore son portefeuille de produits réseau haute performance, qui comprend déjà Arbor Networks, Malwarebytes et Riverbed.

Le VAD revendique déjà avec plus de 400 partenaires revendeurs dans l’Hexagone et envisage d’accroître ce nombre durant l’année 2017. Dans le même temps, il devrait également doubler la taille de son équipe française, en recrutant des chefs de produit spécialisés dans la sécurité IT et de nouveaux collaborateurs dans le domaine de l’avant-vente et du support technique. Un nouveau portail partenaires sera également lancé, ainsi qu’une campagne marketing et de génération de leads afin de démarrer le nouveau partenariat dans les meilleures conditions.