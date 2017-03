Nutanix profite de l’acquisition de SimpliVity par HPE pour tenter de séduire les entreprises déçues de ce rachat. Le vice-président en charge du marketing mondial de la société, Howard Ting, a expliqué à nos confrères de The Channel qu’HPE allait limiter la commercialisation de SimpliVity à ses seuls clients. « C’est désormais une route sans issue pour les clients de Cisco et de Lenovo qui utilisent SimpliVity sur leurs serveurs », a-t-il expliqué. Il ne prête pas foi aux récentes déclarations d’Antonio Neri, le vice-président et directeur général de l’Enterprise Group d’HPE. Lors du lancement de l’appliance HPE SimpliVity 380 with OmniStack la semaine dernière, celui-ci avait fait paraître un communiqué indiquant qu’il n’y aurait aucun changement dans la feuille de route des produits et qu’HPE allait continuer à assurer le support des clients et des plateformes SimpliVity.

Howard Ting a promis que tous les clients Cisco UCS concernés recevraient pour chaque nœud SimpliVity SW il recevraient deux licences Nutanix en cas de migration. « Nous travaillons à un plan de migration pour les clients Dell et Lenovo utilisant SimpliVity », a-t-il ajouté. Les grands comptes bénéficieraient quant à eux de conditions financières encore plus conséquentes. « Nous verrons cela au cas par cas », a encore indiqué Howard Ting. Il a expliqué qu’il rencontrait de plus en plus de clients intéressés par l’approche Full Stack de Nutanix qui était la seule alternative à la pile VMware proposée par les autres fournisseurs d’appliances d’infrastructures hyperconvergées. La firme de San Jose va par ailleurs étendre ses capacités SDN afin d’inclure la segmentation des réseaux et renforcer son offre de sécurité. Il a toutefois assuré que Nutanix n’était pas intéressé par le développement d’équipements réseaux. Les appliances « maison » ne sont donc pas pour demain.