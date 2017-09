S’il continue sur sa lancée Nutanix dépassera, comme attendu par les analystes, le milliard de dollars de revenus l’an prochain. Le chiffre d’affaires du trimestre en cours – le premier de l’exercice 2018 du spécialiste de l’hyperconvergence – est en effet attendu entre 240 et 250 millions de dollars. La perte nette non-GAAP est quant à elle prévue aux environs de 57,7 millions de dollars. Un chiffre en progression de 13% par rapport à celle du quatrième trimestre 2017. Ce dernier s’est en effet clos le 31 juillet par de 50,6 millions en termes non-GAAP et par une perte de 90,7 millions de dollars en termes GAAP, à comparer aux 49,9 millions de dollars (GAAP) perdus un an auparavant. Cette explosion est due à l’envol des coûts opérationnels. Sortir de nouveaux produits (notamment Nutanix Calm et Xi Cloud Services), les faire connaître, les vendre et recruter de nouveaux clients (+879 en un an) a en effet un coût. Le succès est toutefois au rendez-vous puisque le trimestre s’est terminé avec un chiffre d’affaires de 226,1 millions de dollars, en progression annuelle de 62%.

Sur l’ensemble de l’exercice, la croissance est encore plus remarquable puisqu’elle atteint 72%, débouchant sur un chiffre d’affaires de 766,9 millions de dollars. En revanche, la perte nette GAAP atteint le chiffre astronomique de 458,0 millions de dollars, contre 168,5 millions de dollars en 2016. Elle est plus mesurée en termes non-GAAP puisqu’elle est de 199,1 millions de dollars, contre 150,4 millions de dollars lors de l’exercice 2016. L’entreprise dégage un cash flow opérationnel de 13,8 millions de dollars.

Cette hypercroissance des revenus a satisfait les investisseurs puisque le titre a gagné 6,58% dans les échanges après-bourse.

« Ce trimestre, marqué par des revenus records, par l’adoption continue d’AHV (ndlr : l’hyperviseur), l’augmentation des ventes de logiciels, la forte croissance de nos partenaires OEM, et par un cash flow opérationnel positif, termine de la meilleure manière notre première année en tant qu’entreprise cotée », se félicite dans un communiqué le CEO de Nutanix, Dheeraj Pandey.