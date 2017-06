Nutanix a profité de sa conférence .NEXT qui se déroule cette semaine à Washington pour présenter de nouvelles fonctionnalités qui étoffent sa pile logicielle : extension des services on-premise dans le cloud avec Nutanix XI Cloud Services et gestion des applications dans les environnements multi-clouds avec Calm. Il s’agit, a affirmé le spécialiste de l’hyperconvergence à CRN, de permettre le développement de clouds hybrides cohérents en prenant en compte les infrastructures on-premise. « Nous visons à intégrer au cloud hybride les sites distants comme les installations militaires et les champs pétroliers, etc. C’est ce que nous appelons l’edge cloud », a ainsi expliqué Greg Smith responsable marketing produit chez l’éditeur.

Nutanix XI Cloud Services permet donc d’étendre les services du datacenter vers le cloud de façon transparente au travers du logiciel d’infrastructures Prism. Le premier de ces services, qui devrait être disponible au premier trimestre 2018, est XI Cloud Disaster Recovery. Il permettra, comme son nom l’indique, de mettre en place un plan de reprise après sinistre en s’appuyant sur les workflows existants. En accord avec Google, ces services pourront être exécutés de façon native dans Google Cloud Platform.

Nutanix Calm, qui sera lancé au cours du quatrième trimestre, tire avantage des capacités de calcul et de stockage de la pile logicielle Nutanix pour les faire converger vers les applications utilisant les hyperviseurs VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, et Nutanix AHV, au travers de XI Cloud Services et, dans un premier temps, du cloud public AWS, ce dernier étant ensuite rejoint par Google Cloud Platform et Microsoft Azur.

Par ailleurs la pile logicielle de l’éditeur est désormais proposée comme un seul logiciel pour les plateformes Cisco et HPE: OS Nutanix Enterprise Cloud. Jusqu’à présent présente dans des appliances Nutanix, Dell EMC, Lenovo et IBM, cette pile est ainsi disponible en tant que solution cloud native et en mode de consommation à la demande, afin d’étendre les limites du datacenter au cloud.

« Les clients peuvent ainsi choisir d’exécuter leurs applications où ils le désirent, en fonction des coûts et de leurs exigences de rendement. Cela aura pour effet de transformer les managers de l’IT traditionnelle en managers de l’IT cloud », a affirmé Greg Smith à nos confrères de CRN.