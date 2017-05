Nutanix va proposer ses systèmes hyperconvergés sur la plateforme Power System d’IBM. L’annonce en a été faite ce mardi par les deux entreprises. Un communiqué commun indique qu’il s’agit « de proposer une solution hyperconvergée clé en main destinée aux charges de travail critiques des grandes entreprises ». « Ce partenariat est destiné à offrir une solution « full stack » intégrant l‘hyperviseur AHV pour une meilleure expérience dans le datacenter ».

« Dans le paysage technologique actuel, traiter l’information en temps réel est nécessaire mais pas suffisant. Etre capable de réagir en temps réel est censé offrir aux entreprises un avantage sur la concurrence, mais cette approche ne garantit pas des clients heureux. La valeur réside aujourd’hui dans la capacité à recueillir de vastes volumes de données, de les traiter rapidement et de prévoir ce qui adviendra probablement ensuite grâce à une combinaison d’analytique, de capacités cognitives, d’apprentissage machine et plus encore. C’est le début de l’insight economy », expliquent les deux partenaires.

Cette alliance est du pain béni pour ceux-ci. Elle permettra à Big Blue de donner une nouvelle jeunesse à la plateforme Power, qui résiste difficilement aux serveurs x86. De son côté, Nutanix – qui s’en sort bien pour le moment – doit désormais contrer les offres HPE/SimpliVity et HyperFlex de Cisco. Il ajoute ainsi un nouvel accord OEM à ceux déjà signés avec Dell et Lenovo.