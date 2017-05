Nutanix vient de publier des résultats trimestriels en demi-teinte. Le spécialiste de l’hyperconvergence termine en effet son troisième trimestre fiscal 2017 décalé avec un chiffre d’affaires de 191,8 millions de dollars, soit un gain de 67% sur un an. En revanche, la perte GAAP se creuse et atteint 112,0 millions de dollars, soit 0,78 dollar par action. Un chiffre à comparer à la perte de 46,8 millions de dollars, ou 0,39 dollar par action, enregistrée un an auparavant. Sur une base non GAAP, la perte atteint 60,8 millions de dollars, ou 0,42 dollar par action, contre 40,4 millions de dollars, ou 0,33 dollar par action il y a un an.

Les facturations ont atteint 234,1 millions de dollars, soit une croissance de 47% sur un an. Les revenus déférés ont bondi de 102% à 463 millions de dollars.

La société dispose de 350,3 millions de dollars en numéraire et investissements à court terme. En revanche, le cash flow opérationnel est de -16,0 millions de dollars, contre +2,4 millions de dollars douze mois auparavant. Des rachats d’actions pour une valeur de 9,6 millions de dollars réalisés au cours du trimestre contribuent à ce basculement.

Au cours de la période, Nutanix a conquis 790 nouveaux clients (Société Générale, Kyocera ; Caterpillar, Sprint…) atteignant ainsi un total de 6.172 contrats.

Pour le trimestre en cours, Nutanix table sur un chiffre d’affaires compris entre 215 et 220 millions de dollars (versus 139,8 millions de dollars au cours du troisième trimestre 2016), sur une marge brute non-GAAP d’environ 58% et sur une perte non-GAAP par action de 0,38 dollar.

Commentant ces résultats, le CEO de Nutanix, Dheeraj Pandey a rappelé le portage récent de la technologie sur la plateforme Power d’IBM ainsi que le support du produit sur les serveurs ProLiant d’HPE et sur les serveurs lames UCS de Cisco. Il a ajouté que la société avait pour objectif principal les 2.000 principales entreprises mondiales et que les derniers résultats reflétaient une croissance significative des très grands contrats.

Le titre a progressé de 15,54% à 20,30 dollars dans les échanges après-bourse. On est toutefois loin des 46,72 dollars atteints après l’IPO d’octobre.