La startup Klood, qui édite des solutions de visioconférence adaptées aux nouveaux usages collaboratifs, fait le choix d’une distribution exclusivement indirecte pour commercialiser ses offres cloud.

Unique Français sur le marché, Klood propose des solutions de visioconférence et de collaboration simples à utiliser, financièrement compétitives, qui s’adressent particulièrement aux PME « souhaitant accéder à des outils traditionnellement réservés aux grands comptes ». Les solutions Klood, qui permettent de réunir tous les participants à une visioconférence quels que soient leurs équipements et solutions utilisées, est proposée sous forme d’application universelle (Klood App) ou sous forme de pack tout-en-un, comprenant l’application et l’équipement (Klood Meeting).

Pour commercialiser ces solutions, la jeune pousse lance dans toute la France un campagne de recrutement d’intégrateurs et de revendeurs souhaitant étoffer leur catalogue de services avec une offre de visioconférence et de communication évolutive. Pour ce faire, l’éditeur s’est doté d’un département et d’une organisation commerciale dédiée à l’établissement, au développement et à l’animation du réseau de distribution. Cette équipe est notamment en charge de l’ensemble des ressources qui sont mises à la disposition des partenaires (commercial, marketing, formation et supports techniques).

« Après avoir investi fortement pour concevoir une offre industrielle et mis en œuvre tous les fondamentaux nécessaires pour répondre aux besoins de nos clients, nous ouvrons une nouvelle étape de notre stratégie commerciale et lançons notre campagne nationale de recrutement de partenaires intégrateurs et revendeurs. Nous nous distinguons en proposant une offre conçue pour répondre aux attentes des PME. Nos partenaires vont donc pouvoir rapidement accéder à de nouveaux revenus et renforcer leur avantage concurrentiel sur un marché en très forte croissance », affirme dans un communiqué Lionel Couëffé, directeur commercial et international de la société.

Après avoir d’ores et déjà conclu plusieurs accords considérés comme stratégiques, Klood se donne désormais pour objectif de signer 6 nouveaux partenariats au cours des prochains mois.