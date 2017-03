Accenture poursuit ses acquisitions de spécialistes ServiceNow. Il vient ainsi de racheter le pure player britannique Focus Groupe Europe et ses 70 salariés dédiés à l’éditeur de Santa Clara. Les conditions financières de l’opération ne sont pas précisées.

En janvier dernier le géant mondial du conseil avait acquis l’intégrateur allemand solid-serVision. Dans un communiqué, il explique que ces deux acquisitions créent un générateur de services ServiceNow considérable en Europe. « L’acquisition de Focus Group Europe est la dernière d’une série d’investissements significatifs que nous avons réalisés pour notre activité cloud. Elle prouve notre détermination à créer la meilleure pratique ServiceNow », précise dans le document le directeur technique des groupes Accenture Cloud et Accenture Operations, Jack Sepple.

Créé en 2009 et basé à Londres, Focus Groupe Europe est un des principaux pure-players ServiceNow indépendants. Il revendique plusieurs centaines de projets déployés avec succès.

L’acquisition du britannique est la quatrième acquisition d’un spécialiste ServiceNow par Accenture après celles de l’Américain Cloud Sherpas en 2015, du Canadien Nashco en novembre 2016 et, comme on l’a vu, de l’Allemand solid-serVision. « Accenture est persuadé que ServiceNow sera un des gagnants du marché du cloud », avait déclaré lors de cette opération, Jack Sepple, confirmant ainsi le grand ntérêt marqué par sa société pour l’éditeur. Il est vrai qu’après s’être fait connaître sur le marché de l’ITSM, ServiceNow a élargi son périmètre à l’ensemble des processus internes, IT ou métiers, comme par exemple la gestion des ressources humaines.