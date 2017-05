HPE annonce une nouvelle gamme de serveurs critiques Integrity/HP-UX dotés d’une puce Itanium. Il s’agit en fait de la 9700, plus connue sous le nom de code Kittson, dernière puce Itanium qui sera développée par Intel. « La nouvelle génération de serveurs nous permettra de poursuivre la livraison à nos clients de serveurs HPE Integrity jusqu’en 2025 et au-delà », assure le constructeur. Après cela, les clients devront migrer vers des serveurs x86. Pour faciliter le passage, HPE indique que lesdits clients pourront transférer leurs charges de travail sous HP-UX dans des conteneurs Linux. D’ici-là, il faut espérer que les serveurs x86 dotés notamment d’une mémoire persistante et d’une nouvelle génération de processeurs Xeon atteindront des performances similaires à celle des machines sous Itanium, ce qui n’est pas encore assuré (d’autant que le passage à travers des conteneurs réduit les performances).

En attendant, la nouvelle gamme Integrity I6, qui incorpore le stockage 100% Flash de 3Par, sera dotée au fil de l’eau de la technologie NVMe (Non-Volatile Memory Express) et de nouvelles fonctionnalités logicielles. Précisons qu’outre HP-UX elle supporte le système d’exploitation Open VMS, désormais dans les mains de VMS Software.