NEC Europe a nommé Hironobu Kurosaki en tant que président-directeur général. Dans l’exercice de ses fonctions, il dirigera la croissance des activités de NEC en Europe pour une large gamme de clients, couvrant les principaux secteurs d’activité de la société que sont la sécurité publique, les services TI publics et les solutions pour opérateurs de télécoms dans la région EMOA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Depuis son arrivée au sein de la société en 1983, Hironobu Kurosaki a acquis une vaste expérience internationale en termes de développement des ventes, de marketing et de stratégie à travers le continent américain et la région EMOA. Ces dernières années, il a joué un rôle clé dans le développement des activités mondiales de l’entreprise en tant que président de NEC Telecommunication and Information Technology (Turquie) et comme directeur général de la division Amériques et EMOA.

« Face au terrorisme et aux autres menaces pour le grand public, la priorité est urgente dans la région EMOA de renforcer la sécurité et la surveillance des frontières, des espaces publics et des infrastructures majeures telles que les aéroports », explique dans un communiqué Hironobu Kurosaki. « Une large gamme d’initiatives ont été lancées pour assurer la sûreté, la sécurité et l’efficacité de nos villes. Les solutions et les technologies de l’information et des communications de NEC contribuent de manière significative à ces initiatives et aident à veiller à ce que les villes de la région EMOA soient plus sures et plus intelligentes. »