Le conseil d’administration du fournisseur de tierce-maintenance et de services liés aux cycles de vie des matériels informatiques Curvature a nommé Peter Weber, un vétéran du secteur informatique, en tant que président et CEO.

Peter Weber prend les rênes de l’organisation internationale après être entré au conseil d’administration de Curvature en qualité de président exécutif plus tôt cette année. Avant cela, il a dirigé le fournisseur lde centres de données Carpathia et géré des services dans le cloud pour diverses entreprises commerciales et du secteur public. Il a notamment officié en tant que co-fondateur et président et CEO de SevenSpace, un pionnier des services de gestion d’applications racheté par Sun Microsystems.

Détenu par Partners Capital, Curvature a fusionné en début d’année avec le spécialiste des services de cycle de vie des datacenters SMS Systems Maintenance Services.