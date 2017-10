C’est une belle victoire pour Microsoft. Symantec a choisi Azure pour héberger sa ligne de produits de sécurité Norton. Ce sont ainsi 105 produits qui seront délivrés en mode SaaS via la plateforme cloud de Microsoft a quelque 50 millions de clients Symantec dans le monde.

Cette collaboration est due à la volonté de Symantec d’adopter des stratégies de cloud hybride pour soutenir son activité, protéger les données de l’entreprise et des clients, améliorer son efficacité opérationnelle et réduire ses dépenses opérationnelles se félicite Microsoft dans un communiqué. « Notre objectif est d’aider les organisations, les administrations et les gens à sécuriser leurs données les plus importantes où qu’elles soient », commente de son côté Sheila Jordan, sénior vice-présidente et directrice des systèmes d’information de Symantec. « Le cloud est la clé de notre stratégie pour accélérer l’innovation interne, rationnaliser nos opérations, et enfin protéger et responsabiliser nos clients à l’ère digitale. Microsoft s’est révélé un excellent partenaire et nous a aidé à réaliser notre stratégie sans douleur, dépassant de loin son engagement à assurer notre succès. »

Les deux partenaires ont par ailleurs conçus et développés de nouveaux services. Les clients auront également accès à des tableaux de bord afin de suivre et traiter en temps réel différents paramètres financiers, opérationnels et de sécurité concernant l’utilisation des produits. Symantec envisage par ailleurs de migrer vers Azure sa plateforme de vente en ligne de produits Norton. L’éditeur va enfin s’appuyer sur le cloud Microsoft pour ses services informatiques en s’appuyant notamment sur Azure Container Services, le machine learning et les services PaaS. Il espère ainsi développer, tester et délivrer de nouveaux produits plus rapidement.