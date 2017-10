Présent dans les villes, les aéroports, les gares ferroviaires et les palais des congrès, notamment, l’opérateur WiFi Nomosphère rachète les activités de son concurrent Adaël. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Avec cette acquisition, la filiale du groupe NomoTech ajoute plus de 800 hotspots WiFi aux 3.200 sites qu’elle exploit, soit désormais un parc total de 4.000 hotspots. Par le rachat d’Adaël, Nomosphère renforce son positionnement sur le marché du «retail intelligence », un marché en pleine expansion qui couvre les activités WiFi dans les commerces et les centres commerciaux. Nomosphère tirera en outre partie du brevet dit « preroll » déposé par Adaël pour optimiser la monétisation des réseaux WiFi, via un affichage dynamique de certains messages publicitaires.

Présent dans une dizaine de pays comme le Portugal, la Belgique, le Cambodge, la République Dominicaine, Nomosphère a par ailleurs décidé d’intensifier sa démarche export et lance par la même occasion ses activités aux Etats-Unis, en s’appuyant sur Mikael Sebban, le dirigeant actuel d’Adaël. « La présence d’Adaël dans le secteur du retail nous permettra d’enrichir l’offre de services au bénéfice du client final et de la performance économique des galeries marchandes », explique dans un communiqué Philippe Le Grand, vice-président du groupeNomotech. « La structuration de notre démarche export aux Etats Unis accompagne une activité déjà réelle dans une dizaine de pays ».