Les applications mobiles ne se développent pas assez vite dans les entreprises estime Gartner. Le cabinet, qui abordera ce sujet le mois prochain à Sydney au cours du Gartner Application Architecture, Development & Integration Summit, a constaté qu’au moins un quart des entreprises n’avait pas développé, adapté ou virtualisé la moindre application mobile au cours des douze derniers mois. Un pourcentage toutefois en net retrait comparé aux 39% enregistrés y a un an. « Beaucoup d’équipes IT auront beaucoup de difficultés à rattraper leur retard, ce qui accroît le risque que beaucoup d’activités tournant autour de l’IT seront lésées. Les équipes de développement doivent revoir leurs priorités et prendre en charge le développement d’applications mobiles pour ne pas risquer une future réduction de leurs budgets IT ni une diminution de la valeur perçue de leur activité », explique dans un communiqué Adrian Leow. Le directeur de recherche de Gartner, qui interviendra le mois prochain à Sydney, constate que les entreprises qui ont pris en charge le développement d’applications mobiles en ont déployé 9 en moyenne à ce jour. Un chiffre grosso modo identique à celui constaté il y a un an. En moyenne toujours, 2,6 applications sont en cours de développement et 6,2 sont planifiées pour les 12 prochains mois mais ne sont pas encore en développement. « Il est encourageant de voir que le nombre d’applications mobiles planifiées est en croissance significative. Toutefois la plupart de cette croissance concerne les applications web mobiles et non des applications mobiles natives ou hybrides. Cela indique que certaines entreprises peuvent être frustrées avec le développement d’applications mobiles et se sont plutôt recentrées sur des sites web réactifs pour répondre à leurs besoins en matière de mobilité. »

L’étude réalisée par Gartner révèle en outre que 52% des entreprises interrogées ont commencé à s’intéresser, étudier ou même piloter l’utilisation de bots, chatbots ou assistants virtuels pour le développement d’applications mobiles, un chiffre étonnement élevé pour des technologies aussi récentes. Le cabinet en déduit que le téléchargement d’une application et son installation sur un appareil mobile ne sera bientôt qu’un moyen parmi d’autres de proposer des services et des fonctionnalités aux utilisateurs mobiles. Il conseille aux responsables en charge des applications de bien comprendre les différentes technologies émergentes afin de s’assurer que leur stratégie en matière d’applications mobiles reste pertinente et couronnée de succès.

Selon Gartner, les principales barrières au développement d’applications mobiles dans les entreprises sont le manque de ressources en argent et en hommes, l’absence de bénéfices immédiats pour l’activité ou un retour sur investissement mal perçu, sans oublier une mauvaise compréhension des besoins du client.

Enfin, les budgets consacrés à ces applications restent bas. Bien que 68% des entreprises annoncent vouloir accroître leurs dépenses en la matière, ces dernières ne dépassent pas en moyenne 11% du budget consacré aux logiciels. Et à peine 25% des entreprises qui ont annoncé l’an dernier augmenter cette année leur budget consacré aux applications mobiles ont tenu parole. Pire encore, Gartner constate que bien souvent au lieu d’augmenter ces budgets décroissent.