Après avoir piloté pendant plus de 14 ans Nomadic Solutions, Patrick Minot a quitté le mois dernier la société qu’il a cofondée avec Philippe Orvain. Il a revendu ses parts à Solustop, fabricant de balises et trackers GPS, ainsi qu’à François Crampon, qui rejoint l’entreprise en tant qu’associé et directeur général aux côtés de Philippe Orvain qui en conserve la présidence.

Ingénieur en informatique et mathématiques appliquées, de l’ENSEEIHT et de l’Emlyon Business Schhol, François Crampon était depuis 2009 directeur général d’Izmobi, à l’origine d’un système intelligent de mise en relation de consommateurs et de points de vente, basé sur la géolocalisation. Il commence sa carrière chez Sema Group en 1990 en tant qu’ingénieur logiciel, avant d’intégrer en 1992 Sagem Morpho comme responsable logiciel. En 1997, il rallie Philips où il occupe successivement les fonctions de chef de projet et de directeur de projet en charge d’équipements audio/vidéo. Il occupe ensuite le poste de directeur marketing et produits du Club CS Pathé Marconi.

Nomadic conçoit et commercialise depuis 2003 des solutions matérielles pour la mobilité, la géolocalisation, la traçabilité et la sécurité des personnels itinérants. La société revendique la distribution de plus de 110.000 boîtiers au travers d’intégrateurs en France, en Europe et en Afrique. Elle collabore depuis plusieurs années sur certains projets avec Solustop. La complémentarité entre les deux entreprises est à l’origine de leur rapprochement. Nomadic et Solustop poursuivent toutefois leurs activités de façon autonome.